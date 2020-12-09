В Украине выросло бесконтрольное потребление антибиотиков

В Украине потребление определенных групп антибиотиков возросло в 5-6 раз.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 декабря.

По его словам, такой рост вызван бесконтрольным приемом лекарств гражданами во время пандемии коронавируса.

— Потребление антибиотиков возросло по определенным группам в 5-6 раз, когда начинают принимать антибиотики не по назначению врача, а самостоятельно, без каких-либо оснований. Мы неоднократно подчеркивали, что это должно происходить только по назначению врача, — сказал Степанов.

Кроме того, он отметил, что в протоколе лечения коронавируса четко определено, в каких ситуациях нужно назначать антибиотикотерапию.

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Также Степанов сообщил, что сейчас ситуация с обеспечением больниц антибактериальными средствами контролируется, а отдельные медицинские учреждения обеспечены препаратами на два-три месяца.

Министерство здравоохранения заложило в резерв для больниц, которые лечат больных коронавирусом, 400 тыс. флаконов меропенема и 700 тыс. таблеток амоксициллина.

Распространение коронавируса

Глава Минздрава Максим Степанов повидомв, что распространение коронавируса в Украине удалось сбить карантинным мероприятиям.

Также министр объяснил, что уменьшение количества новых больных не связано с сокращением тестирований. Напротив, лаборатории делают меньше тестов на Covid-19, потому что с признаками болезни обращается не такое большое количество людей, как это было раньше.