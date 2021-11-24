Безсмертні бактерії та смерть від простої інфекції: чим небезпечне зловживання антибіотиками

Антибіотики стали рятівними в лікуванні менінгіту, ангіни, пневмонії. Без них не обійтися в хірургії, а загалом з моменту винайдення ці препарати подовжили наше життя на 10 років. Однак їхнє безконтрольне використання може звести всі досягнення нанівець.

Цілком реально, що в майбутньому можна померти від найпростішої інфекції, тому що антибіотики просто не діятимуть. Нерідко за найменшої температури ми самі собі призначаємо антибіотик, а іноді й не один про всяк випадок, не розуміючи, що антибіотик – це не жарознижувальне.

– Купівлю антибіотиків зазвичай провокує температура, кашель, біль у горлі та спині. Пацієнти починають швидко лікуватися, бо хочуть швидко видужати. Він не є безпечним, тому що антибіотик не може зрозуміти, де корисна бактерія, а де погана бактерія, тому він вбиває все, – розповіла терапевт Альона Ворона.

Зловживають призначенням антибіотиків і деякі лікарі. А ще препарати щедро додають під час вирощування худоби та птиці або для лікування тварин.

Як наслідок, бактерії, проти яких винайшли антибіотик, дуже легко мутують та адаптуються, стаючи безсмертними. Стається так, що хворому зі 25 можливих препаратів може допомогти лише один. Це і є стійкістю до антибіотиків.

– Сьогодні сотні тисяч людей гинуть від антибіотикорезистентності. За даними ВООЗ, якщо не вплинути на цю ситуацію негайно, то за 10-15 років кількість таких смертей сягне мільйонів, – впевнений лікар-пульмонолог, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Національний інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Ярослав Дзюблик.

Україна – не єдина країна з цією бідою. І насправді за загальними показниками не в тотальних лідерах. Водночас є групи антибіотиків, норму яких ми перевищуємо в десятки разів.

– Наприклад, лікування верхніх дихальних шляхів у дітей. Ми можемо вважатися лідерами з нераціонального використання антибіотиків саме у цій категорії населення, – зазначив завідувач відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Роман Колесник.

З початком пандемії коронавірусу споживання антибіотиків зросло ще більше, тож негайно потрібно виправляти ситуацію. Перший крок – електронні рецепти, які вже з 1 квітня запрацюють в обов’язковому порядку. Тоді без призначення лікаря українці не зможуть купити такий препарат.

– Пацієнт отримує СМС із кодом рецепта та він звертається до закладу. Працівник аптеки бачить код та відпускає препарат. Весь ланцюг видно в електронній системі, – розповів керівник експертної групи з питань раціонального застосування лікарських засобів МОЗ України Олександр Гріценко.

На жаль, лише 2023 року антибіотики можуть заборонити як стимулятори росту для тваринництва. Поки ж ми самі мусимо пам’ятати, що через бездумне використання медикаментів ставимо під реальну загрозу здоров’я своїх дітей та онуків.

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