Бойцы, волонтеры, медики: в Харькове вручили ордена Народного Героя

Они спасали жизни собратьев, освобождали украинские села от российских наемников. В Харькове во время 31-й торжественной церемонии наградили кавалеров Народного ордена Героя Украины, двое из военных получили звание посмертно. Это негосударственная награда, кандидатов выбирают не военные чиновники, а украинское сообщество, после публичного обсуждения на странице проекта в Facebook. Орден получают и военные, и волонтеры, и общественные деятели за реальные героические поступки ради независимости страны, и именно народное признание, по словам кавалеров ордена, является для них самым важным из всех наград.

Оставить Украину на поругание врагу Андрей не мог, говорит Галина. Муж ушел на войну добровольцем 2014 года.

Прошел адские Пески, защищал донецкий аэропорт, дважды получил ранение. На шахте Бутовка после подрыва на мине вынес с поля боя тяжело раненного собрата. И в декабре 2016 года в районе Светлодарска в тяжелом бою с российскими наемниками Андрей погиб.

Народный Герой Украины негосударственная награда. Ее более четырех лет назад создали волонтеры, чтобы отмечать тех, кто внес огромный вклад в оборону государства. Разведчик Григорий Сиваченко не раз был в глубоком тылу врага, вместе с собратьями обнаружил разведывательную школу врага и уничтожил группу российских инструкторов.

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Здесь нет случайных людей, награжденных для вида или по просьбе военных чиновников. Достойных ордена определяют украинцы после обсуждения кандидатов в Facebook.

На этот раз орденом награждают Михаила Гойду – за Иловайск, Валерия Киндзерского – за бои под шахтой Бутовка, Вадима Крайненка – за уничтожение вражеской ДРГ, Андрея-Василия Дзюбу – за обезвреживание вражеского поста Крокодил в окрестностях Мар`инки, Юрия Сергийчука – за уменьшение так называемой серой зоны, спецназовца на позывной Чарли, он до сих пор на фронте, и волонтера Юрия Москаленко. Посмертно орден Народного Героя получила харьковчанка Яна Красная – 2016 года женщина пошла на фронт не с гуманитарной миссией, а защищать страну.

Орденский трезубец выливают из серебра, подаренного благодарными украинцами. С 2015 года его получили более 360 военных, волонтеров, журналистов, общественных деятелей, среди них и граждане иностранных государств. Организаторы уже готовятся к следующей церемонии, которая состоится в Одессе.

Напомним, Сергей Наев наградил съемочные группы Фактов ICTV за работу на Донбассе.

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