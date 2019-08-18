Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Ровно военных и волонтеров с Востока наградили орденами Народный герой Украины

В Ровно состоялась 30-я церемония награждения участников войны на Востоке серебряным орденом Народный герой Украины.

Отличия получили 9 военных, медиков – волонтеров. Двое бойцов – посмертно.

Военные говорят, такое признание для них особенно важно, ведь их подвиги оценили люди. Они и дальше будут защищать наше государство, и воевать до победы.

За 4 года серебряный орден получили почти 400 военных, медиков, волонтеров, активистов, общественных деятелей. 100 из них – посмертно.

Смотрите: Украинский пилот Булавка поразил британцев и получил награду Riat-2019

Напомним, Сергей Наев наградил съемочные группы Фактов ICTV за работу на Донбассе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Плавание для грудничков: правила и с какого возраста можно
В Ровно лыжник прокатился по центру города, зацепившись за авто
Слезы, воспоминания и мужество – в Виннице наградили 12 народных героев
М1 Music Awards – лучшие специалисты шоубиза

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка