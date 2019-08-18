В Ровно военных и волонтеров с Востока наградили орденами Народный герой Украины

В Ровно состоялась 30-я церемония награждения участников войны на Востоке серебряным орденом Народный герой Украины.

Отличия получили 9 военных, медиков – волонтеров. Двое бойцов – посмертно.

Военные говорят, такое признание для них особенно важно, ведь их подвиги оценили люди. Они и дальше будут защищать наше государство, и воевать до победы.

За 4 года серебряный орден получили почти 400 военных, медиков, волонтеров, активистов, общественных деятелей. 100 из них – посмертно.

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Напомним, Сергей Наев наградил съемочные группы Фактов ICTV за работу на Донбассе.

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