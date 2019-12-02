Бійці, волонтери, медики: у Харкові вручили ордени Народного Героя

Вони рятували життя побратимів, звільняли українські села від російських найманців. У Харкові під час 31-ї урочистої церемонії нагородили кавалерів Народного ордену Героя України, двоє з військових отримали звання посмертно. Це недержавна нагорода, кандидатів обирають не військові чиновники, а українська спільнота, після публічного обговорення на сторінці проекту у Facebook. Орден отримують і військові, і волонтери, і громадські діячі за реальні героїчні вчинки заради незалежності країни, і саме народне визнання, за словами кавалерів ордену, є для них найважливішим з усіх нагород.

Залишити Україну на поталу ворогові Андрій не міг, каже Галина. Чоловік пішов на війну добровольцем 2014 року.

Пройшов пекельні Піски, захищав донецький аеропорт, двічі зазнав поранення. На шахті Бутівка після підриву на міні виніс з поля бою важкопораненого побратима. Та в грудні 2016 року в районі Світлодарська у важкому бою з російськими найманцями Андрій загинув.

Народний Герой України недержавна нагорода. Її понад чотири роки тому створили волонтери, щоб відзначати тих, хто зробив величезний внесок в оборону держави. Розвідник Григорій Сіваченко не раз був у глибокому тилу ворога, разом із побратимами виявив розвідувальну школу ворога і знищив групу російських інструкторів.

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Тут немає випадкових людей, нагороджених для годиться чи на прохання військових посадовців. Гідних ордена визначають українці після обговорення кандидатів у Facebook.

Цього разу орденом нагороджують Михайла Гойду – за Іловайськ, Валерія Кіндзерського – за бої під шахтою Бутівка, Вадима Крайненка – за знищення ворожої ДРГ, Андрія-Василя Дзюбу – за знешкодження ворожого посту Крокодил на околицях Мар`їнки, Юрія Сергійчука – за зменшення так званої сірої зони, спецпризначенця на позивний Чарлі, він і досі на фронті, і волонтера Юрія Москаленка. Посмертно орден Народного Героя отримала харків`янка Яна Червона – 2016 року жінка пішла на фронт не з гуманітарною місією, а захищати країну.

Орденський тризуб виливають зі срібла, подарованого вдячними українцями. З 2015 року його отримали понад 360 військових, волонтерів, журналістів, громадських діячів, серед них і громадяни іноземних держав. Організатори вже готуються до наступної церемонії, яка відбудеться в Одесі.

Нагадаємо, Сергій Наєв нагородив знімальні групи Фактів ICTV за роботу на Донбасі.

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