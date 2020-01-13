Боль в спине из-за нездоровых зубов. Как проблемы стоматологии влияют на организм

С проблемами со спиной к стоматологу. В это трудно поверить, но больные зубы влияют на состояние всего вашего организма. Они могут быть причиной тяжелых заболеваний. Украинцы здоровыми зубами похвастаться не могут. Все из-за неправильного подход к делу.

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По рейтингу, Украина занимает самые низкие места в индексе, который учитывает соотношение утраченных, больных и запломбированных зубов. Хуже чем у нас, ситуация в Македонии и Габоне. А вот у датчан и шведов зубы здоровые. Их начинают проверять с трехлетнего возраста. Обучают стоматологи и родителей. Как ухаживать за зубами смотрите в сюжете Ольги Читайло и Назара Бурхана.

Напомним, на Закарпатье в поселке Межгорье после визита к дантисту умерла 20-летняя Богдана Костюк. Она пришла удалять больной зуб.

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