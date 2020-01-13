Біль у спині через хворі зуби. Як проблеми стоматології впливають на організм

З проблемами зі спиною до стоматолога. У це важко повірити, але хворі зуби впливають на стан всього вашого організму. Вони можуть бути причиною важких захворювань. Українці здоровими зубами похизуватися не можуть. Все через неправильний підхід до справи.

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За рейтингом, Україна посідає найнижчі місця в індексі, що враховує співвідношення утрачених, хворих та запломбованих зубів. Гірша ніж у нас, ситуація у Македонії та Габоні. А от у данців і шведів зуби найздоровіші. Їх починають перевіряти з трирічного віку. Навчають стоматологи і батьків. Як доглядати за зубами дивіться в сюжеті Ольги Читайло та Назара Бурхана.

Нагадаємо, на Закарпатті у селищі Міжгір’я після візиту до дантиста померла 20-річна Богдана Костюк. Вона мала видаляти хворий зуб.

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