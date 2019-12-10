Стоматология, репродуктология, реабилитация: почему иностранцы едут лечиться в Украину

К украинским стоматологам, репродуктологам и реабилитологам едут со всего мира. Это иностранцы, которым медиков порекомендовали, или наши бывшие граждане, которые за рубежом поняли, что в Украине могут лечить хорошо.

За рубежом часто столько внимания как в Украине пациенту не уделяют, а к лечению относятся значительно более прагматично.

Читайте: Рак украинской медицины. Как делают бизнес на онкобольных

Лечить зубы к нам едут со всего мира. Клиника Сергея Радлинского даже наладила для пациентов трансфер из аэропорта и построила отель.

Репродуктивные технологии – еще один наш потенциал. В Украине из-за границы едут рожать суррогатные матери

Украинские специалисты теперь имеют не только необходимые знания, но и оборудование, чтобы проверить наличие генетических пороков у эмбриона. Но прежде всего проверяют будущих родителей, которые могут и не подозревать, что имеют проблемы.

Едут к нам лечить диабет, на реабилитацию после травм, делать пластические операции. Среди пациентов – много выходцев из Украины, которые за рубежом поняли, что у нас может быть лучше и дешевле.

Преимущественно принимают пациентов частные клиники. Хотя это могли бы делать и государственные больницы.

Чтобы изменить ситуацию, нужны законодательные изменения, потому что работать есть кому, есть чем гордиться, а государство от этого получает мизер.

Напомним, первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице успешно провели в Ковеле.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.