Более 1000 звонков психологам: как сериал Первые ласточки подорвал интернет

Сериал Первые ласточки подорвал украинское интернет-пространство еще до своего выхода в телеэфир. Неделю назад первую серию выложили в YouTube. В конце был номер телефона детской горячей линии Ла Страда. За первые дни после выхода горячая линия приняла более 1000 звонков и сообщений.

За помощью обращаются дети, подростки и даже студенты со всей Украины и аннексированного Крыма. Все признаются, что именно увиденное в сериале пробудило в них желание откровенно рассказать о своих проблемах.

Затронутые в сериале проблемы оказались на удивление актуальными. Зато есть родители, которые обвиняют авторов сериала в чрезмерной откровенности и пропаганде однополых отношений.

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Психолог горячей линии отмечает, что пытаться уберечь ребенка от лишней информации – опрометчиво. Он в любом случае будет стремиться найти ответы на свои вопросы. Но, к сожалению, родители часто не слышат и не понимают своих детей. Психолог говорит, что дети много спрашивают о суицидальных намерениях, а некоторые из них действительно боятся рассказать родителям о своих проблемах.

За первую ночь после выхода первой серии ласточек, пятерых подростков, которые находились в отчаянии, работникам Ла Страда удалось буквально вернуть к жизни.

Создатели ласточек и психологи сходятся в одном: подростковый возраст – самый опасный, ведь школьники часто сталкиваются с буллингом, непониманием, чувством одиночества, а иногда и мыслями о самоубийстве. В это время им особенно важна поддержка и внимание родителей. Первые ласточки – сериал, который заставляет задуматься и даже изменить свою жизнь с 19 ноября на Новом канале в 22:00.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Новый канал покажет сериал о проблемах современных подростков.

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