Більше 1000 дзвінків до психологів: як серіал Перші ластівки підірвав інтернет

Серіал Перші ластівки підірвав український інтернет-простір ще до свого виходу в телеефір. Тиждень тому першу серію виклали в YouTube. Наприкінці був номер телефону дитячої гарячої лінії Ла Страда. За перші дні після виходу гаряча лінія прийняла понад 1000 дзвінків і повідомлень.

По допомогу звертаються діти, підлітки і навіть студенти з усієї України та анексованого Криму. Всі зізнаються, що саме побачене в серіалі пробудило в них бажання відверто розповісти про свої проблеми.

Порушені в серіалі проблеми виявилися напрочуд актуальними. Натомість є батьки , які звинувачують авторів серіалу у надмірній відвертості та пропаганді одностатевих стосунків.

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Психолог гарячої лінії наголошує, що намагатися вберегти дитину від зайвої інформації – необачно. Вона в будь-якому разі прагнутиме знайти відповіді на свої запитання. Але, на жаль, батьки часто не чують і не розуміють своїх дітей. Психолог каже, що діти багато питають про суїцидальні наміри, а дехто з них справді боїться розповісти батькам про свої проблеми.

За першу ніч після виходу першої серії ластівок, п’ятьох підлітків, які перебували в розпачі, працівникам Ла Страда вдалося буквально повернути до життя.

Творці ластівок і психологи сходяться в одному: підлітковий вік – найбільш небезпечний, адже школярі часто стикаються з булінгом, нерозумінням, почуттям самотності, а іноді й думками про самогубство. У цей час їм особливо важлива підтримка і увага батьків . Перші ластівки – серіал, що змушує замислитись і навіть змінити своє життя від 19 листопада на Новому каналі о 22:00.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Новий канал покаже серіал про проблеми сучасних підлітків.

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