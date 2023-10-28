Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах

Об этом редко общаются родители с детьми, эту тему избегают на занятиях учителя, да и в обществе такие разговоры скорее неприемлемы, но не в этот раз. В Фонде Елены Пинчук собрались специалисты разных общественных организаций, психологи и представители государства, чтобы поговорить о сексуальном образовании в Украине.

По статистике, дети начинают смотреть порно в 8-10 лет, а жить половой жизнью в 12-14 лет. Каждый из нас знает о вопиющих случаях насилия и эта неутешительна статистика – следствие недостаточного присутствия сексуального образования на уровнях школьного образования и культуры в семье, уверяет директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк.

Фонд Елены Пинчук уже 20 лет занимается противодействием эпидемии ВИЧ/СПИДа, ведь Украина занимает первое место в Европе по скорости распространения ВИЧ-инфекции. Вирус иммунодефицита человека – это лишь одно из последствий отсутствия у общества сексуального воспитания. Отсюда ранняя нежелательная беременность и нередкие случаи девушек, которые все чаще становятся жертвами насилия, говорит Мария Ефросинина. Ее фонд уже несколько лет помогает пострадавшим, в том числе и несовершеннолетним.

Лекторша ОО Дівчата Александра Беленинник говорит:

Сексуальное образование – это о безопасности, это о границах, это о физиологии, это о теле и о том, как строить отношения. Это о культуре согласия, и о том, что нормально в отношениях, а что ненормально. Это очень важно, ведь на нас до сих пор влияют стереотипы.

Чтобы обучение было эффективным, сексуальное образование должно вводиться на государственном уровне. Министр образования Оксен Лисовой уже рассуждает, как это реализовать. По его словам, есть потенциал интеграции этой проблематики в предметную часть. Так что вряд ли это будут кружки.

Также специалисты рассматривают вариант создания онлайн-платформы. Пилотный проект для учащихся старших классов хотят ввести в начале следующего учебного года, а затем будут разрабатывать материалы и для младшей школы.

Впрочем, для запуска сексуального образования в Украине нужна поддержка государства, готовность новых вызовов у учителей и, самое главное, одобрение родителей. Участники мероприятия уверены, что это начало воплощения больших целей и качественных изменений в обществе.

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