Більше жодних табу: Україна готується запровадити сексуальну освіту в школах

Про це рідко спілкуються батьки із дітьми, цю тему уникають на заняттях вчителі та й у суспільстві такі розмови швидше неприйнятні, але не цього разу. У Фонді Олени Пінчук зібралися фахівці різних громадських організацій, психологи та представники держави, щоб поговорити про секс-освіту в Україні.

За статистикою, діти починають дивитися порно у 8-10 років, а жити статевим життям – у 12-14 років. Кожен із нас знає про кричущі випадки насилля, і ця невтішна статистика – наслідок недостатньої присутності сексуальної освіти на рівнях шкільної освіти й культури в родині, запевняє директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк.

Фонд Олени Пінчук уже 20 років займається протидією епідемії ВІЛ/СНІД, адже Україна займає перше місце в Європі за швидкістю розповсюдження ВІЛ-інфекції. Вірус імунодефіциту людини – це лише один із наслідків відсутності у суспільства сексуального виховання. Звідси й рання небажана вагітність та непоодинокі випадки дівчат, які все частіше стають жертвами насильства, каже Марія Єфросиніна. Її фонд уже кілька років допомагає постраждалим, серед яких і неповнолітні.

Лекторка ГО Дівчата Олександра Бєлєніннік каже:

Сексуальна освіта – це про безпеку, це про кордони, це про фізіологію, це про тіло й про те, як будувати стосунки. Це про культуру згоди, і про те, що є нормальним в стосунках, а що є ненормальним. Це вкрай важливо, адже на нас досі впливають стереотипи.

Щоб навчання було ефективним, сексуальна освіта має запроваджуватись на державному рівні. Міністр освіти Оксен Лісовий вже міркує, як це втілити. За його словами, є потенціал інтеграції цієї проблематики в предметну частину. Тож навряд чи це будуть гуртки.

Також фахівці розглядають варіант створення онлайн-платформи. Пілотний проєкт для учнів старших класів хочуть запровадити на початку наступного навчального року, а далі розроблятимуть матеріали й для молодшої школи.

Втім, для запуску сексуальної освіти в Україні потрібна підтримка держави, готовність до нових викликів у вчителів та, найголовніше, схвалення батьків. Учасники заходу певні – це початок втілення великої мети та якісних змін у суспільстві.

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