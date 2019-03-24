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Биохакер из Днепра: 18-летняя студентка выращивает дома бактерии и клонирует ДНК

Несколько десятков лет в мире активно развивается биохакинг – это направление в науке, который объединяет передовые технологии с биологическими материалами. Заниматься этой наукой можно просто дома.

18-летняя студентка Дарья из Днепра уже год клонирует бактерии, выращивает микроорганизмы и модифицирует ДНК. И мечтает открыть в Украине лабораторию для работников-энтузиастов.

К примеру, йогуртницу девушка использует как термостат. В обычном холодильнике – реагенты, колонии бактерий и даже ДНК. От начальных экспериментов с дрожжами, которые девушка делала флуоресцентными, студентка перешла к генной инженерии.

Дария называет себя биохакеркой. Проще – это люди, которые с помощью специальных методов меняют работу биологических организмов так, как это не предусмотрено природой. Это направление сейчас активно развивается по всему миру. Биохакеры обмениваются опытом, чтобы сделать науку доступной.

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Ранее Факты ICTV писали, как в Днепре обнаруживают перегруженные фуры.

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