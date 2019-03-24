Біохакер з Дніпра: 18-річна студентка вирощує вдома бактерії та клонує ДНК

Кілька десятків років у світі активно розвивається біохакінг – це напрямок в науці, який об’єднує передові технології з біологічними матеріалами. Займатися цією наукою можна просто вдома.

18-річна студентка Дарія з Дніпра вже рік клонує бактерії, вирощує мікроорганізми та модифікує ДНК. І мріє відкрити в Україні лабораторію для науковців-ентузіастів.

Приміром, йогуртницю дівчина використовує як термостат. У звичайному холодильнику – реагенти, колонії бактерій та навіть ДНК. Від початкових експериментів із дріжджами, які дівчина робила флуоресцентними, студентка перейшла до генної інженерії.

Дарія називає себе біохакеркою. Простіше – це люди, які за допомогою спеціальних методів змінюють роботу біологічних організмів так, як це не передбачено природою. Цей напрямок нині активно розвивається по всьому світу. Біохакери обмінюються досвідом, щоб зробити науку доступною.

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