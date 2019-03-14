Каждый пятый – нарушитель: как в Днепре обнаруживают перегруженные фуры

На Днепропетровщине начали работать стационарные пункты взвешивания фур. В Украине разрешено перевозить максимум 22 тонны. Но многие эту норму упорно игнорируют. За несколько дней уже обнаружили около полусотни нарушителей.

Фура заезжает на весы, чтобы определить, сколько груза перевозит водитель. По Wi-Fi устройство передает информацию на компьютер. Водителю выдают талон с указанным весом транспортного средства. Процедура длится до 5 минут.

За несколько дней работы таких стационарных пунктов взвешивания здесь проверили 150 автомобилей. На каждый пятую грузовик инспекторы составили протокол. Сумма штрафа зависит от веса, маршрута и километража.

На уплату взыскания есть месяц. Если этого не сделать, на водителя подают в суд. Вместе с инспекторами Укртрансбезопасности на месте работают и правоохранители. Они останавливают грузовики, следят за порядком и могут выписать штраф за нарушение правил дорожного движения.

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Сейчас такие пункты есть на четырех въездах в город, через полтора года в области появится еще три. Строили их по немецким стандартам, а потратили из местного и областного бюджетов 28 миллионов гривен.

Напомним, Днепр утопает в надписях каналов одного из мессенджеров, где каждый может приобрести наркотики. В городе начали бороться с анонимными сбытчиков психотропных веществ.

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