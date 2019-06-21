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Birdwatching в Украине: на Херсонщине открылся новый туристический объект

На Херсонщине открылся новый туристический объект. В живописных прудах вблизи села Сивашское посетителям предлагают осмотреть птичий рай.

Birdwatching – сейчас очень популярный в мире вид туризма. Село Сивашское – идеальное место для наблюдения за птицами.

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Здесь в естественных условиях в пресных и соленых прудах питаются, отдыхают и гнездятся более двух десятков редких видов пернатых – кулик длинноногий, серый журавль, цапля, канюк и орлан белохвостый.

Ежегодно увеличивается количество розовых пеликанов. В Сивашском пеликаны отдыхают после охоты на рыбу в море. Содержательную экскурсию проведут в заповеднике Аскания-Нова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новом туристическом маршруте Соляная дорога.

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