Birdwatching в Україні: на Херсонщині відкрився новий туристичний об’єкт
На Херсонщині відкрився новий туристичний об’єкт. У мальовничих ставках поблизу села Сиваське відвідувачам пропонують оглянути пташиний рай.
Birdwatching – нині дуже популярний у світі вид туризму. Село Сиваське – ідеальне місце для спостереження за птахами.
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Тут у природних умовах в прісних і солоних ставках харчуються, відпочивають і гніздяться понад два десятки рідкісних видів пернатих – кулик довгоногий, сірий журавель, чапля, канюк і орлан білохвостий.
Щороку більшає рожевих пеліканів. У Сиваському пелікани відпочивають після полювання на рибу у морі. Змістовну екскурсію проведуть у заповіднику Асканія-Нова.
До слова, Факти ICTV розповідали про новий туристичний маршрут Соляна дорога.