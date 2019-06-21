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Birdwatching в Україні: на Херсонщині відкрився новий туристичний об’єкт

На Херсонщині відкрився новий туристичний об’єкт. У мальовничих ставках поблизу села Сиваське відвідувачам пропонують оглянути пташиний рай.

Birdwatching – нині дуже популярний у світі вид туризму. Село Сиваське – ідеальне місце для спостереження за птахами.

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Тут у природних умовах в прісних і солоних ставках харчуються, відпочивають і гніздяться понад два десятки рідкісних видів пернатих – кулик довгоногий, сірий журавель, чапля, канюк і орлан білохвостий.

Щороку більшає рожевих пеліканів. У Сиваському пелікани відпочивають після полювання на рибу у морі. Змістовну екскурсію проведуть у заповіднику Асканія-Нова.

До слова, Факти ICTV розповідали про новий туристичний маршрут Соляна дорога.

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