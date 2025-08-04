Молниеносное наступление на Курщину: как готовили самую секретную операцию ВСУ

Почти год назад, 6 августа 2024 года, в полдень, первые колонны украинской техники пересекли границу РФ и боевые действия начались на территории агрессора.

Как готовили самую секретную операцию Вооруженных Сил по наступлению на Курскую область и какими оказались детали украинского продвижения в Россию – читайте в материале Фактов ICTV.

Молниеносное наступление на Курскую область: как проходила подготовка

Командир роты 33 отдельного штурмового полка с позывным Кадет рассказал, что без Курской операции стало бы невозможным продвижение в Суджу.

Военные отметили, что Курское наступление не было импровизацией – это была тщательно спланированная операция, детали которой не раскрывались до последнего.

Начальник управления штурмовых подразделений, основатель 33 отдельного штурмового полка Валентин Манько подчеркнул, что подготовка проходила “очень плотно”.

– Само подразделение формировалось месяцев четыре. Мы накапливали физически развитых ребят. Я знал, что это будет где-то за границей, но не знал точно, где именно. Было несколько вариантов развития событий. Только через полтора месяца я узнал, что мы будем наступать, – пояснил он.

По замыслу, который воплотился в реальность, границу с РФ должны были прорвать три ударных кулака. Их основа – 80, 82 и 95 десантно-штурмовые бригады, а также 33, 225 штурмовые батальоны. Это должно было позволить держать фланги и быть маневренными.

Неизвестные детали Курской операции

Учения проводились в разных областях, чтобы не анонсировать врагу начало действия. А вот съезжаться в Сумскую область украинские подразделения начали накануне.

Украинские защитники с удивлением вспомнили, что за несколько дней до прорыва россияне даже не догадывались о наступлении.

По их словам, хотя руки и “чесались уже что-то делать”, необходимо было соблюдать “таинство тишины”. Они вспоминают, что самым сложным психологически был первый шаг через границу.

В то же время сам факт нахождения на российской территории они поняли не сразу – только по картам и благодаря тому, что перестал работать Starlink.

Манько отметил, что потеря связи стала серьезной проблемой, однако в первые же часы операции наши бойцы заставили и россиян оказаться в такой же ситуации, ведь для них он стал неэффективным.

Так, группа штурмовиков преодолела пять километров, но вскоре сделала то, что заставило врага потерять управление. Эффект неожиданности помог молниеносно захватить взводно-опорный пункт врага, расчистив путь на Суджу.

Командир с позывным Кадет подчеркнул, что военные захватили очень важную информацию – таблицу сигналов боевого управления противника, таблицу позывных по Курской области и карту ДРГ противника.

А значит, кодовые слова, рации и карты российских войск уже были на столе у нашего командования. Враг опомнился слишком поздно.

Через месяц после начала наступления украинские войска уже удерживали 1300 квадратных километров и контролировали около ста сел на территории РФ. То есть де-факто превратили Курщину в буферную зону, чтобы обезопасить Сумы и Харьков от российских наступлений.

Валентин Манько добавил, что примерно через две недели после даты наступления ВСУ россияне пошли бы на Сумы и Украина получила бы еще один фронт – уже на сумском направлении.

– Поэтому если бы мы не пошли вперед, то они пошли бы на Сумы. Нам неизвестно, было бы это легче или тяжелее, но мы воевали бы снова на своей территории, – сказал он.

Начальник управления штурмовых подразделений рассказал, что несмотря на то, что в те дни украинские бойцы по сути написали новую историю, все ее детали раскрывать еще не время.

– Вот когда уже закончится полностью Курская операция, тогда мы можем уже обсудить полностью, раскрыть карты, – резюмировал он.

Отметим, что 33 штурмовой полк до сих пор удерживает часть Курской области. А 82 десантно-штурмовая бригада шла вперед и держала фронт месяцами, до основного отхода наших сил из Курщины.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 82 десантно-штурмовой бригады с позывным Физрук напомнил, что ВСУ тоже понесли определенные потери в результате операции, и эта часть наложила отпечаток на тех, кто выжил.

Сейчас же они продолжают сражаться с врагом, в том числе в память о павших. В настоящее время 82 бригада выполняет боевые задачи в Донецкой области.

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