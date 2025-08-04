Блискавичний наступ на Курщину: як готували найтаємнішу операцію ЗСУ

Майже рік тому, 6 серпня 2024 року, опівдні, перші колони української техніки перетнули кордон РФ і бойові дії розпочались на території агресора.

Як готували найтаємнішу операцію Збройних Сил з наступу на Курську область та якими виявились деталі українського просування в Росію – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Блискавичний наступ на Курську область: як проходила підготовка

Командир роти 33 окремого штурмового полку з позивним Кадет розповів, що без Курської операції стало б неможливим просування в Суджу.

Військові зазначили, що Курський наступ не був імпровізацією – це була ретельно спланована операція, деталі якої не розкривались до останнього.

Начальник управління штурмових підрозділів, засновник 33 окремого штурмового полку Валентин Манько підкреслив, що підготовка відбувалась “дуже щільно”.

– Сам підрозділ формувався за місяців чотири. Ми накопичували фізично розвинутих хлопців. Я знав, що це буде десь за кордоном, але не знав чітко де саме. Було декілька варіантів розвитку подій. Лише за місяці півтора я знав, що ми будемо наступати, – пояснив він.

За задумом, який втілився в реальність, кордон з РФ мали прорвати три ударних кулаки. Їх основа – 80, 82 і 95 десантно-штурмові бригади, а також 33, 225 штурмові батальони. Це мало дозволити тримати фланги та бути маневреними.

Невідомі деталі Курської операції

Навчання проводили в різних областях, щоб не анонсувати ворогу початок дійства. А от з’їжджатись у Сумську область українські підрозділи почали напередодні.

Українські захисники з подивом згадали, що за кілька днів до прориву росіяни навіть не здогадувались про наступ.

За їхніми словами, хоча руки й “чухались уже щось робити”, необхідно було дотримуватися “таїнства тиші”. Вони згадують, що найскладнішим психологічно був перший крок через кордон.

У той же час сам факт знаходження на російській території вони зрозуміли не одразу – тільки по картам і завдяки тому, що перестав працювати Starlink.

Манько зазначив, що втрата зв’язку стала важкою проблемою, однак в перші ж години операції наші бійці змусили і росіян опинитись у такій же ситуації, адже для них він став не ефективним.

Так, група штурмовиків подолала п’ять кілометрів, та невдовзі зробила те, що змусило ворога втратити керування.Ефект несподіванки допоміг блискавично захопити взводно-опорний пункт ворога, розчистивши шлях на Суджу.

Командир з позивним Кадет підкреслив, що військові захопили дуже важливу інформацію – таблицю сигналів бойового управління противника, таблицю позивних по Курській області та карту ДРГ противника.

А відтак кодові слова, рації та мапи російських військ були вже на столі у нашого командування. Ворог схаменувся занадто пізно.

За місяць від початку наступу українські війська вже утримували 1300 квадратних кілометрів та контролювали близько ста сіл на території РФ. Тобто де-факто перетворили Курщину на буферну зону, щоб убезпечити Суми та Харків від російських наступів.

Валентин Манько додав, що приблизно через два тижні після дати наступу ЗСУ росіяни б пішли на Суми і Україна отримала б ще один фронт – уже на сумському напрямку.

– Тож якби ми не пішли вперед, то вони пішли б на Суми. Нам невідомо, було б це легше, чи важче, але ми воювали б знову на своїй території, – сказав він.

Начальник управління штурмових підрозділів розповів, що попри те, що у ті дні українські бійці по суті написали нову історію, всі її деталі розкривати ще не час.

– От коли вже закінчиться повністю Курська операція, тоді ми можемо вже обговорити повністю, розкрити карти, – резюмував він.

Зазначимо, що 33 штурмовий полк досі утримує частину Курської області. А 82 десантно-штурмова бригада йшла вперед та тримала фронт місяцями, до основного відходу наших сил з Курщини.

Командир роти ударних безпілотних авіаційниї комплексів 82 десантно-штурмової бригади з позивним Фізрук нагадав, що ЗСУ теж понесли певні втрати внаслідок операції, і ця частина наклалась відбитком на тих, хто вижив.

Нині ж вони продовжують битися з ворогом у тому числі в пам’ять про полеглих. Наразі 82 бригада виконує бойові завдання на Донеччині.

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