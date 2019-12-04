Хотят распоряжаться своей землей. Что рассказали в Раде украинские фермеры

На парламентские слушания в Верховную Раду съехались фермеры со всей Украины.

К законопроекту о рынке земли, который ждет второго чтения, внесли более 4 тыс. поправок, заявляет председатель аграрного комитета. Среди них и одна из самых противоречивых норм – сколько гекратов можно продавать в одни руки.

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200 тыс. – это много, возмущается лидер Батькивщины.

Владелица земельного пая госпожа Наталья снятие моратория поддерживает, потому что хочет сама решать, что делать со своей землей под Киевом.

Против снятия моратория председатель ассоциации фермеров Днепропетровской области. Он уверен, что украинский чернозем раскупят транснациональные корпорации. Поэтому он советует чиновникам сначала создать государственный земельный банк, чтобы защитить мелких и средних аграриев.

Чиновники успокаивают, что на кредитование фермеров выделят 4 млрд грн. Кабмин уже утвердил порядок распределения этих средств.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что за три месяца 2020 года открытие рынка земли должно принести рост ВВП в размере 0,23%.

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