5 тыс. правок: какие изменения хотят добавить в закон о рынке земли

Подготовка законопроекта, который должен запустить полноценный рынок земли в Украине приближается к финишной прямой. Профильный комитет парламента начал рассмотрение поправок, которых ко второму чтению поступило почти 5 тыс.

Председатель аграрного комитета Николай Сольский говорит, что основная задача законопроекта о рынке земли – это позволить украинцам свободно и по-белому распоряжаться своими паями.

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Сейчас все варианты депутатских предложений предусматривают, что право покупать землю будет принадлежать исключительно нашим гражданам. Только после проведения референдума станет ясно, торговать ли украинским черноземом для иностранцев. Сейчас, по разным оценкам, сразу же продать свои наделы готовы не более 10% людей.

Еще одно опасение, что паи заберут крупные украинские землевладельцы и агрохолдинги, ведь в первом чтении документ позволил покупать по 200 тыс. гектаров.

Во Всеукраинском аграрном совете настаивают, что это ограничение должно быть жестким и в начале защищать интересы именно мелких фермеров.

Законодатели также предлагают закрепить приоритетное право на покупку земли для тех, кто сейчас ее арендует и обрабатывает. В отдельном документе хотят прописать и контролирующие нормы, чтобы землю не перепродавали, а действительно занимались сельским хозяйством.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что за три месяца 2020 года открытие рынка земли должно принести рост ВВП в размере 0,23%.

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