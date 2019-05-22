Бобби Макферрин и Этьен Мбаппе: как проходит Leopolis Jazz Fest

С 26 по 30 июня во Львове практически все жилье и гостиницы забронированы. Город джазует на одном из уже известных в мире фестивалей – Leopolis Jazz Fest. Ведь туда теперь наведываются звезды мировой величины. 26 концертов на трех основных сценах и немало выступлений и джем-сейшенов просто на улицах Львова. Те, кто уже побывал на фестивале – запоминают на всю жизнь. Организаторы подготовили новые впечатляющие сюрпризы для посетителей.

Львов в этом году во второй раз посетит исполнитель известного хита Don’t Worry, Be Happy Бобби Макферрин. А еще он – очень известный в мире джазовый исполнитель.

Организаторы девятого джазового фестиваля уже традиционно удивляют слушателей приглашением звезд первой величины, и уже в июне во Львов приедет Дайана Кролл – многолетние переговоры с легендой, наконец, увенчались успехом.

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Также впервые на сцене Эдди Рознера – легенды джазовой истории – Kenny Barron Quintet.

А еще – фантастические африканские мелодии камерунца Этьена Мбаппе.

Второй раз будет выступать всемирно известная звезда – Чик Кориа.

При поддержке национальных институтов и посольств Дании, Турции, Венгрии, Швейцарии, Франции, Австрии, Литвы, Израиля и других стран – сцена на площади Рынок будет держать зрителей зажигательными и плавными мелодиями с утра до вечера.

На сценах Leopolis Jazz Fest будет много молодых и известных музыкантов. Топовые концерты можно будет услышать и увидеть в бесплатных фан-зонах с большими экранами. На 5 дней Львов погрузится в волны джаза.

К слову, хедлайнером фестиваля Leopolis Jazz Fest станет Дайана Кролл.

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