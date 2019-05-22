Боббі Макферрін та Етьєн Мбаппе.: як проходить Leopolis Jazz Fest

З 26 по 30 червня у Львові практично все житло та готелі заброньовані. Місто джазує на одному з вже найвідоміших у світі фестивалів – Leopolis Jazz Fest. Адже туди тепер навідаються зірки світової величини. 26 концертів на трьох основних сценах та чимало виступів та джем-сейшенів просто на вулицях Львова. Ті, хто вже побував на фестивалі – запам’ятовують на все життя. Організатори підготували нові вражаючі сюрпризи для відвідувачів.

До Львова цього року вдруге навідається виконавець відомого хіта Don’t Worry, Be Happy Боббі Макферрін. А ще він – дуже відомий у світі джазовий виконавець.

Організатори дев’ятого джазового фестивалю вже традиційно дивують слухачів запрошенням зірок першої величини, і вже в червні до Львова приїде Дайана Кролл – багаторічні перемовини із легендою, нарешті, увінчались успіхом.

Читайте: На Leopolis Jazz Fest 2019 виступить Пітер Чінкотті

Також вперше на сцені Едді Рознера – легенди джазової історії – Kenny Barron Quintet.

А ще – фантастичні африканські мелодії камерунця Етьена Мбаппе.

Вдруге виступатиме всесвітньо відома зірка – Чик Коріа.

За підтримки національних інститутів та посольств Данії, Туреччини, Угорщини, Швейцарії, Франції, Австрії, Литви, Ізраїлю та інших країн – сцена на площі Ринок буде тримати глядачів запальними та плавними мелодіями зранку до вечора.

На сценах Leopolis Jazz Fest буде багато молодих і відомих музикантів. Топові концерти можна буде почути й побачити у безкоштовних фан-зонах з великих екранів. На 5 днів Львів порине у хвилі джазу.

До слова, хедлайнером фестивалю Leopolis Jazz Fest стане Дайана Кролл.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.