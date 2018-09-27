Бобовые в Украине: как заработать и куда экспортируют

Как заработать на бобовых – украинцы знают и практикуют. Ведь бобовые входят в 5 самых прибыльных культур.

Бобовые – полноценный заменитель мяса, поэтому спрос на них в мире растет. В прошлом году Украина экспортировала почти 2 млн тонн. И это не предел.

Чистая прибыль за тонну, например, нут обыкновенный – 15000 грн, органический – 20000 грн, горох обыкновенный – 2500 грн, органический – 4000 грн.

Больше всего фермеры вкладывают в средства защиты и современные технологии, но сейчас жалуются на качество семян.

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Рынки сбыта продукции пока ограничены: внутренний слаборазвитый, а заводов-переработчиков в Украине нет. Так все идет на экспорт. Самые популярные – соя и горох. Больше всего покупают украинскую продукцию в Индии, Пакистане и Европе.

Цены на бобовые последние три года росли. Однако в этом году они просели на 20%. И все же аграрии рассчитывают на прибыль, так как на мировом рынке спрос на такие плоды повышается. Ведь это полноценный заменитель мяса. Богатый минералами: железо, кальций, фосфор, магний калий и витамины группы B. Содержит много клетчатки, легко усваивается и предотвращает стрессы.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина больше экспортирует в ЕС – львовский кофе, киевская халва, различные полуфабрикаты и напитки.

Опубликовано Сентябрь, 27 в 21:40



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