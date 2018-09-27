Бобові в Україні: як заробити та куди експортують

Як заробити на бобових – українці знають і практикують. Адже бобові входять у 5 найприбутковіших культур.

Бобові – повноцінний замінник м’яса, то ж попит на них у світі зростає. Минулого року Україна експортувала майже 2 млн тонн. І це не межа.

Чистий прибуток за тонну, наприклад, нут звичайний – 15 000 грн, органічний – 20 000 грн, горох звичайний – 2500 грн, органічний – 4000 грн.

Найбільше фермери вкладають у засоби захисту і сучасні технології, але нині нарікають на якість насіння.

Ринки збуту продукції поки обмежені: внутрішній слаборозвинутий, а заводів-переробників в Україні немає. То ж усе йде на експорт. Найпопулярніші – соя і горох. Найбільше купують українську продукцію в Індії, Пакистані та Європі.

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Ціни на бобові останні три роки зростали. Однак цьогоріч вони просіли на 20%. Та все ж аграрії розраховують на прибуток, бо на світовому ринку попит на такі плоди підвищується. Адже це повноцінний замінник м’яса. Багатий на мінерали: залізо, кальцій, фосфор, магній калій і вітаміни групи B. Містить чимало клітковини, легко засвоюється та запобігає стресам.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна найбільше експортує в ЄС – львівська кава, київська халва, різноманітні напівфабрикати та напої.

Опубліковано Вересень, 27 в 21:40



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