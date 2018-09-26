Работа за границей: как собираются возвращать украинцев

Много украинцы, которые не хотят работать дома. А всеми правдами и неправдами выезжают за границу. И хотя и работают там нелегально, и условия труда тяжелые, но все равно уверены, что там лучше.

В Ивано-Франковске каждый шестой человек работает в соседней Польше. Такова неофициальная статистика. Между тем в городе и области катастрофически не хватает рабочих рук. Работать некому.

Зарплата в Польше несколько выше, но условия труда хуже.

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Чтобы остановить трудовую миграцию, сотня предпринимателей и производителей объединились в единый в Украине совет работодателей. Они уверены, людей надо поощрять льготами и бонусами. К примеру, беспроцентным кредитом на жилье. А еще нужна государственная политика, чтобы убедить украинцев – работа на родине поможет наполнить бюджет, а затем повысит уровень жизни.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина больше экспортирует в ЕС – львовский кофе, киевская халва, различные полуфабрикаты и напитки.

Опубликовано Сентябрь, 26 в 22:00



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