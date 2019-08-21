Боевики активизируются перед Днем независимости – ситуация в зоне ООС

На передовой за прошедшие сутки один наш армеец получил ранение.

Всего было семь обстрелов, в основном на Приморском направлении. С гранатометов и стрелкового оружия враг бил у Красногоровки и Талаковки. Также под огнем – защитники Богдановки и Старогнатовки. На Донецком направлении обстрелы были в районе Южного. С гранатометов и пулеметов ударили по Новомихайловке, из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному. А в окрестностях Марьинки работают вражеские снайперы.

В руках у Николая, будто новенький пулемет Калашникова. Но оружие не новое, бойцы только что закончили его чистить. Ведь, несмотря на так называемое хлебное перемирие, стрельба в районе Красногоровки не прекращается.

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Николай на фронт пришел еще четыре года назад. Поэтому к таким действиям врага относится спокойно.

По ночам бойцы следят за местами, где могут пройти вражеские разведчики. Несколько случаев уже заканчивались неудачами для врага. Но армейцы убеждены – от своих планов боевики не откажутся.

С тревогой, но уверенностью в собственные силы ожидают военные Дня независимости. Игорь пришел к вооруженным силам еще во время четвертой волны мобилизация и остался с того времени в армии. Вспоминает свой первый День независимости на фронте в 2015-м. Тогда враг поздравил наших бойцов из ствольной артиллерии.

Игорь из собственного опыта заметил закономерность – обстрел враг начинает всегда накануне этого праздника.

Напомним, российские боевики сбросили гранату с беспилотника– ранен один украинский воин.

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