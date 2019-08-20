Боевики сбросили гранату с беспилотника – ранен один украинский воин

За утро 20 августа российские террористы один раз обстреляли позиции украинских защитников. Оккупанты били вблизи Новотроицкого, Водяного и Павлополя. Стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, боевики начали с помощью беспилотников сбрасывать гранаты на украинском позиции. Вследствие такой диверсии ранен один наш защитник.

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Несмотря на перемирие, на передовой усиленное внимание. Задача украинских подразделений – контролировать действия противника. Для этого постоянное дежурство на наблюдательных постах, поскольку от врага можно ожидать любых провокаций.

Окопы в человеческий рост бойцы выкопали собственноручно, если в начале лета это была еще так называемая серая зона недалеко от Донецка, то сейчас здесь настоящий укрепрайон бригады королевской пехоты.

Теперь позиции боевиков видно даже без оптики. Вряд ли те ожидали такой дерзости от наших воинов, но перемирие позволило ускорить темпы строительства укреплений.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех военных, погибших на Донбассе.

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