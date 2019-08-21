Как готовятся ко Дню независимости в зоне ООС

На передовой уже два обстрела с начала 21 августа. Оккупанты атаковали украинские позиции вблизи Новомихайловки и Водяного. Накануне в результате вражеского огня один наш боец ​​был ранен, он в госпитале.

Обстрелов в последнее время действительно стало меньше – говорят военные, но враг коварный, постоянно работают снайперы. К тому же наши армейцы готовятся к возможным провокациям на День флага и День независимости.

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Окопная или позиционная война в Донбассе имеет свои особенности. Украинские армейцы имеют больше времени сделать надежные укрепления, но при этом следует максимально соблюдать меры безопасности. Главная угроза при условного режима тишины – это коварная работа вражеских снайперов, особенно на участке фронта в районе Марьинки.

Несмотря на так называемый режим тишины украинские военные с особой бдительностью ждут День флага и День независимости. Прогнозируют, что боевики не потеряют случай испортить нам праздник.

Как праздновать на передовой загадывать не принято, планы на войне никто не строит.

Напомним, российские боевики сбросили гранату с беспилотника – ранен один украинский воин.

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