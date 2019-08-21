Бойовики активізуються перед Днем незалежності – ситуація в зоні ООС

На передовій минулої доби один наш армієць зазнав поранення.

Загалом було сім обстрілів, в основному на Приморському напрямку. З гранатометів та стрілецької зброї ворог гатив біля Красногорівки і Талаківки. Також під вогнем – оборонці Богданівки і Старогнатівки. На Донецькому напрямку обстріли були в районі Південного. З гранатометів і кулеметів вдарили по Новомихайлівці, з гранатометів і стрілецької зброї по Водяному. А на околицях Мар’їнки працюють ворожі снайпери.

В руках у Миколи, ніби новенький кулемет Калашнікова. Та зброя не нова, бійці щойно закінчили її чистити. Адже, попри так зване хлібне перемир’я, стрілянина в районі Красногорівки не припиняється.

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Микола на фронт прийшов ще чотири роки тому. Тож до таких дій ворога ставиться спокійно.

По ночах бійці пильнують місця, де можуть пройти ворожі розвідники. Кілька випадків уже закінчувались невдачами для ворога. Та армійці переконані – від своїх планів бойовики не відмовляться.

З тривогою, але з впевненістю у власні сили очікують військові на День незалежності. Ігор прийшов до збройних сил ще під час четвертої хвилі мобілізація та лишився з того час в армії. Пригадує свій перший День незалежності на фронті 2015-го. Тоді ворог привітав наших бійців зі ствольної артилерії.

Ігор з власного досвіду помітив закономірність – обстріл ворог починає завжди напередодні цього свята.

Нагадаємо, російські бойовики скинули гранату з безпілотника – один український воїн поранений.

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