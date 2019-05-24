Боевики обстреляли Новотроицкое, Гнутово и Лебединское – ранен боец

За минувшие сутки на фронте – один наш боец ​​ранен. Утром оккупанты обстреляли Новотроицкое, Гнутово и Лебединское. Били из минометов и противотанковых гранатометов. Накануне было более 10 атак. Под удар попало в десятку населенных пунктов. Правда, тяжелое вооружение боевики почти не использовали. Во время боев двух оккупантов уничтожено, один ранен. Также на передовой активизировались снайперы.

5 лет подряд боевики пытались огнем из жилого дома выселить местных жителей.

В районе Золотого-4 все изрешечивается воронками от мин. И отличить какие приходы старые, а какие свежие, может только профессиональный глаз военного.

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Также боевики устроили 2 часовой артиллерийский налет вперемешку со стрелковой атакой.

Вместе с минометами и гранатометами противник вывел на поле боя танк. Из 28 снарядов, треть прилетов была именно от него.

Армейцы выстояли без потерь и ранений. И после ответа уже более суток наслаждаются тишиной.

К слову, украинские армейцы взорвали бронетехнику боевиков под Донецком.

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