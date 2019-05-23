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Факты / Видео / Украина

Украинские армейцы взорвали бронетехнику боевиков под Донецком

Очередные доказательства российского присутствия на Донбассе обнаружила контрразведка СБУ.

Украинские армейцы взорвали бронетехнику боевиков под Донецком. Вражеская боевая машина пехоты стояла в капонире у траншей боевиков, более или менее замаскирована. Когда вдруг раздался мощный взрыв с яркой огненной вспышкой, что свидетельствует о подрыве боекомплекта и топлива. Видео обнародовал волонтерский фонд Вернись живым.

Между тем очередные доказательства присутствия России на Донбассе обнаружили сотрудники контрразведки СБУ у вражеских позиций неподалеку Красногоровки. После ликвидации позиций снайпера, там была обнаружена снайперская винтовка СВД с оптическим прицелом ПСО-1 со штатным заводским примером и струйкой.

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Такое оружие поставляется только на заказ вооруженных сил РФ. Стоит сказать, это довольно успешная операция, хотя выявить и ликвидировать позиции снайпера – это уже немалая военная удача.

Между тем на передовой оккупационная армия применила снова артиллерийские системы. Калибр 122 миллиметра. Под обстрелом Золотое-4. 5 раз противник нарушил режим прекращения огня. Ранен один украинский военный. Огнем в ответ, двух оккупантов уничтожено, еще один ранен.

К слову, тактическая ошибка оккупантов: бойцы ООС уничтожили вражескую гаубицу.

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