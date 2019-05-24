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Бойовики обстріляли Новотроїцьке, Гнутове та Лебединське – поранено бійця

За минулу добу на фронті – один наш боєць поранений. Вранці окупанти обстріляли Новотроїцьке, Гнутове та Лебединське. Гатили з мінометів і протитанкових гранатометів. Напередодні було понад 10 атак. Під удар потрапило до десятка населених пунктів. Щоправда важке озброєння бойовики майже не використовували. Під час боїв двох окупантів знищено, одного поранено. Також на передовій активізувалися снайпери.

5 років поспіль бойовики намагалися вогнем з житлового будинку виселити місцевих жителів.

У районі Золотого-4 все зрешечено вирвами від мін. І відрізнити які приходи старі, а які свіжі, може лише професійне око військового.

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Також бойовики влаштували 2 годинний артилерійський наліт в перемішку зі стрілецькою атакою.

Разом з мінометами та гранатометами противник вивів на поле бою танк. З 28-ми снарядів, третина прильотів була саме від нього.

Армійці вистояли без втрат і поранень. І після відповіді вже більше доби насолоджуються тишею.

До слова, українські армійці підірвали бронетехніку бойовиків під Донецьком.

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