Мост за украинским пенсиями. Как открывали переправу в Станице Луганской

В Станице Луганской открыли отстроенный мост через Северский Донец. Открыть переправу приехал лично президент Украины Владимир Зеленский. Это важный стратегический объект, ведь проходит через линию разграничения.

Президент хочет добиться обмена пленными, полного прекращения огня и восстановления контроля над границей.

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Контрольный пункт в Станице Луганской давно стал центром так называемых челноков. Именно по этому мосту жители оккупированных территорий ездят за украинским пенсиями и за качественными товарами.

За несколько минут до открытия моста этот участок буквально взяли в осаду российские журналисты, чтобы посмотреть, как украинцы восстановили мост, приехал даже министр-самозванец террористической “ЛНР”.

Президента ждали и строители. Говорят, что пророссийские боевики восстанавливать сооружение не мешали, но и не помогали.

Президент мост осматривал очень быстро. Говорит, что Украина всегда выполняет обещанное, но сейчас сосредотачивается на встрече глав государств нормандского формата.

В заключение Зеленский добавил, что разведение войск по всей линии соприкосновения пока невозможно.

Напомним, президент Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных сил Украины полковника Евгения Коростелева.

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