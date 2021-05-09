Боевики обстреливают из пушек жилые дома: пострадала Марьинка
Накануне, 8 мая, российские оккупанты девять раз открывали огонь. Причем в Марьинке обстреляли из противотанкового орудия жилой сектор. К счастью, люди не пострадали, а вот дома избиты российскими снарядами.
В домах выбило стекла, завалило заборы и оборвало провода. Из-за обстрела боевиков, вся улица теперь без света.
Также на неделе оккупанты разбили коронавирусную больницу в Красногоровке. И оба раза с запрещенного вооружения, которое по минским соглашениям еще шесть лет назад имели отвести от передовой.
Пока весь цивилизованный мир отмечал День памяти и примирения, захватчики с утра обстреливали позиции армейцев из стрелкового оружия.
Какой ценой далась победа во Второй мировой войне с детства слышал боец на позывной Верес от своего деда-фронтовика. И в популярное у агрессора “можем повторить” имеет собственный ответ.
— Сейчас на передовой мы не хотим это повторить снова, поэтому мы даем отпор, — отмечает военнослужащий.
Обмен пленными
Представитель украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова сообщила, что Украина получила от боевиков так называемых ДНР и ЛНР списки для обмена пленными и уже начали подготовительную работу.