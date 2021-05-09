Боевики обстреливают из пушек жилые дома: пострадала Марьинка

Накануне, 8 мая, российские оккупанты девять раз открывали огонь. Причем в Марьинке обстреляли из противотанкового орудия жилой сектор. К счастью, люди не пострадали, а вот дома избиты российскими снарядами.

В домах выбило стекла, завалило заборы и оборвало провода. Из-за обстрела боевиков, вся улица теперь без света.

Также на неделе оккупанты разбили коронавирусную больницу в Красногоровке. И оба раза с запрещенного вооружения, которое по минским соглашениям еще шесть лет назад имели отвести от передовой.

Пока весь цивилизованный мир отмечал День памяти и примирения, захватчики с утра обстреливали позиции армейцев из стрелкового оружия.

Какой ценой далась победа во Второй мировой войне с детства слышал боец ​​на позывной Верес от своего деда-фронтовика. И в популярное у агрессора “можем повторить” имеет собственный ответ.

— Сейчас на передовой мы не хотим это повторить снова, поэтому мы даем отпор, — отмечает военнослужащий.

Обмен пленными

Представитель украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова сообщила, что Украина получила от боевиков так называемых ДНР и ЛНР списки для обмена пленными и уже начали подготовительную работу.

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