Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов

Оперативники Службы безопасности Украины в воскресение, 9 мая, пресекли деятельность пророссийских провокаторов на Закарпатье.
Трое злоумышленников по заказу кураторов из российских спецслужб в городе Берегово листовки с угрозами в адрес этнических венгров, проживающих на Закарпатье.
Ради большего резонанса, свои действия они совершили накануне Дня победы.
Провокаторы, которыми оказались двое переселенцев из Луганска и местный житель, получили за свою работу $500.
Начато уголовное производства в рамках ч.2 ст.161 (разжигание межнациональной розни) УК Украины.
В квартирах злоумышленников проведены обыски, в рамках которых изъяты вещественные доказательства из вины.
Разоблачение российской ботофермы в Одессе
Накануне в Одессе оперативники СБУ пресекли деятельность так называемой ботофермы, которая работала в интересах РФ.
Пятеро местных жителей пропагандировали в городе сепаратистские настроения, используя подставные аккаунты в соцсетях.
Злоумышленникам предъявлены обвинения по факту ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и независимость) УК Украины.