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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов

СБУ-Берегове

Оперативники Службы безопасности Украины в воскресение, 9 мая, пресекли деятельность пророссийских провокаторов на Закарпатье.

Трое злоумышленников по заказу кураторов из российских спецслужб в городе Берегово листовки с угрозами в адрес этнических венгров, проживающих на Закарпатье.

Ради большего резонанса, свои действия они совершили накануне Дня победы.

Провокаторы, которыми оказались двое переселенцев из Луганска и местный житель, получили за свою работу $500.

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Начато уголовное производства в рамках ч.2 ст.161 (разжигание межнациональной розни) УК Украины.

В квартирах злоумышленников проведены обыски, в рамках которых изъяты вещественные доказательства из вины.

  • Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов
  • Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов
  • Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов
  • Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов
  • Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов
  • Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов
  • Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов
  • Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов
  • Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов
  • Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов
Разжигали межнациональную рознь: СБУ задержала на Закарпатье пророссийских провокаторов / 5 фотографий

Разоблачение российской ботофермы в Одессе

Накануне в Одессе оперативники СБУ пресекли деятельность так называемой ботофермы, которая работала в интересах РФ.

Пятеро местных жителей пропагандировали в городе сепаратистские настроения, используя подставные аккаунты в соцсетях.

Злоумышленникам предъявлены обвинения по факту ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и независимость) УК Украины.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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