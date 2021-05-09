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Бойовики обстрілюють з гармат житлові будинки: постраждала Мар’їнка

Напередодні, 8 травня, російські окупанти дев’ять разів відкривали вогонь. При чому в Мар’їнці обстріляли із протитанкової гармати житловий сектор. На щастя, люди не постраждали, а от будинки побиті російськими снарядами.

У будинках повибивало шибки, завалило паркани та обірвало дроти. Через обстріл бойовиків, уся вулиця тепер без світла.

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Також на тижні окупанти потрощили коронавірусну лікарню у Красногорівці. І обидва рази із забороненого озброєння, яке за мінськими угодами ще шість років тому мали відвести від передової.

Поки увесь цивілізований світ відзначав День пам’яті та примирення, загарбники від ранку обстрілювали позицію армійців із стрілецької зброї.

Якою ціною далася перемога у Другій світовій війні із дитинства чув боєць на позивний Верес від свого діда-фронтовика. І на популярне у агресора “можем повторить” має власну відповідь.

– Зараз на передовій ми не хочемо це повторити знову, через те ми даємо відсіч, – наголошує військовослужбовець.

Обмін полоненими

Представник української делегації в ТКГ Тетяна Іванова повідомила, що Україна отримала від бойовиків так званих ДНР та ЛНР списки для обміну полоненими і вже розпочали підготовчу роботу.

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