Бойовики скинули гранату з безпілотника – один український воїн поранений

За ранок 20 серпня російські терористи один раз обстріляли позиції українських захисників. Окупанти гатили поблизу Новотроїцького, Водяного та Павлополя. Били з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, бойовики почали за допомогою безпілотників скидати гранати на українські позиції. Внаслідок такої диверсії один наш захисник поранений.

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Попри перемир’я на передовій посилена увага. Завдання українських підрозділів – контролювати дії противника. Для цього постійне чергування на спостережних постах, оскільки від ворога можна чекати будь-яких провокацій.

Окопи у людський зріст бійці викопали власноруч, якщо на початку літа це була ще так звана сіра зона неподалік Донецька, то нині тут справжній укріпрайон бригади королівської піхоти.

Тепер позиції бойовиків видно навіть без оптики. Навряд чи ті очікували такої зухвалості від наших воїнів, але перемир’я дозволило пришвидшити темпи будівництва укріплень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив виділити квартири сім’ям чотирьох військових, які загинули на Донбасі.

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