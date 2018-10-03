Боевики ударили по укрытию воинов в Зайцевом – произошел пожар

Днем – стрелковое оружие, ночью – гранатометы и минометы. В окрестностях Зайцевого почти не бывает тихо. Враг провоцирует украинских военных. Впрочем, получив по зубам, стрелять российские оккупанты прекращают.

Зайцево – снова во фронтовых сводках. Российские оккупанты открывают огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия. Впрочем, бывает, бьют и из минометов.

Тишина бойцов настораживает. Говорят, неизвестно, чем она может обернуться. Андрей перечисляет арсенал вооружения, который применяет враг.

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Из гранатометов кремлевские наемники недавно разрушили наблюдательный пункт наших защитников. Сначала занялся сухостой. Затем занялись и укрытия.

Потушить пламя армейцам не удалось. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Поэтому сейчас военные восстанавливают позиции.

Российские оккупанты часто целятся не только по позициям, но и по жилым домам, пренебрегая законами человечности и воинской чести. Запугать нас, говорят армейцы, не удастся.

К слову, ВСУ передали более 20 танков и БТРов нового поколения.

Опубликовано Октябрь, 03 в 20:21



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