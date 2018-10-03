Бойовики вдарили по укриттю воїнів у Зайцевому – сталася пожежа

Вдень – стрілецька зброя, вночі – гранатомети і міномети. На околицях Зайцевого майже не буває тихо. Ворог провокує українських військових. Втім, одержавши по зубах, стріляти російські окупанти припиняють.

Зайцеве – знову у фронтових зведеннях. Російські окупанти відкривають вогонь по позиціях українських військових зі стрілецької зброї. Втім, буває, б’ють і з мінометів.

Тиша бійців насторожує. Кажуть, невідомо, чим вона може обернутися. Андрій перераховує арсенал озброєння, який застосовує ворог.

Читайте: ООС: ворог здійснив вогневий наліт на Водяне, без втрат

Із гранатометів кремлівські найманці нещодавно зруйнували спостережний пункт наших захисників. Спершу зайнявся сухостій. Потім зайнялися й укриття.

Загасити полум’я армійцям не вдалося. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Тож зараз військові відновлюють позиції.

Російські окупанти часто цілять не тільки по позиціях, а й по житлових будинках, нехтуючи законами людяності та військової честі. Залякати нас, кажуть армійці, не вдасться.

До слова, ЗСУ передали понад 20 танків і БТРів нового покоління.

Опубліковано Жовтень, 03 в 20:21



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.