Болит сердце за машину: как уберечь авто от угонщиков и сколько это может стоить

Харьковская область находится в лидерах среди краж автомобилей. За 11 месяцев 2021 года злоумышленники украли в регионе почти сотню машин.

Полиции удалось вернуть владельцам только каждый второй автомобиль. Похитители работают как в спальных районах, где меньше видеокамер, так и на паркингах и стоянках торговых центров.

Они действуют быстро и способны сломать современную защиту. Как уберечь машину от угонщиков – Факты ICTV узнали у автоэкспертов.

В одну из ночей блогер Евгений Зуб крепко спал, когда на его телефон поступила “тревога”.

– Звонит мне машина, я снимаю трубку. Она мне говорит, что открылась передняя левая и задняя левая дверь, — рассказал он.

На улице темно, так что он не смог понять, что происходит. Евгений дистанционно запустил двигатель, чтобы в авто загорелся свет. Он убежден, что это испугало похитителей.

– Открыли машину простой отмычкой, которая стоит около $100. В общем любой автомобиль можно открыть, но вот угнать – это уже второй вариант, – отметил владелец машины.

Блогер уверен, что его спасла надежная охрана. Но на самом деле, чем больше совершенствуются системы защиты, тем профессиональнее становятся похитители.

Паркинги, стоянки вблизи торговых центров и кинотеатров становятся все более популярными среди похитителей. Человек расслаблен: ну кто додумается угнать авто в людном месте?

Но на самом деле все происходит тихо и быстро. Злоумышленнику необходимо от 10 секунд до двух минут, чтобы завладеть автомобилем.

Бесспорный лидер среди угонов машин – это Киев. За 11 месяцев 2021 года в столице угнали почти полтысячи автомобилей.

Полиция смогла вернуть владельцам только половину. Чаще всего угоняют машины марок Toyota, Lexus, Hyundai, Kia и Mazda. Воры требуют у владельца выкуп за возврат авто, перепродают или разбирают на запчасти.

— Более популярно все же перебивание номера кузова и выпуск этого автомобиля в эксплуатацию уже с поддельным номером, — отметил юрист Харьковского автоклуба и адвокат Денис Журавель.

Воры используют GSM-станции, сканерами считывают код сигнализации, “удочками” перехватывают сигнал с бесконтактного ключа. Оборудование взломщиков стоит десятки тысяч долларов.

Однако деньги быстро возвращаются с первым угнанным авто, а 100% защиты автомобиля от угона не существует.

— Наша задача как инсталляторов – создать максимальные трудности угонщику, забрать у него максимальное количество времени, заставить его бросить машину, — отметил старший менеджер по продажам охранных систем Сергей Литвинов.

Самые простые способы – поставить блок на коробку передач, установить иммобилайзер, который не позволит авто двигаться, и поисковый маячок.

– Оно позволяет потом найти машину даже через большой промежуток времени, когда ее уже заглушили GSM, – рассказал он.

Еще одна защита – это радиометки. Если авто угнали, а метка осталась у владельца – машина остановится. Однако самые надежные охранные системы стоят от тысячи долларов. Это комплексы, обеспечивающие обмен информацией между автомобилем и смартфоном владельца.

Если средств нет, а за машину болит сердце, можно воспользоваться старым способом – выкрутить аккумулятор. И хоть это проблемно, однако вряд ли у злоумышленников будет такой же запасной.

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