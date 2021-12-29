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Болить серце за машину: як вберегти авто від викрадачів та скільки це може коштувати

Тетяна Доцяк журналістка Факти ICTV Юля Захарченко редакторка стрічки

Харківська областях перебуває в лідерах серед крадіжок автомобілей. За 11 місяців 2021 року зловмисники поцупили у регіоні майже сотню машин.

Поліції вдалося повернути власникам лише кожну другу автівку. Викрадачі працюють як у спальних районах, де щонайменше відеокамер, так і на паркінгах та стоянках торговельних центрів.

Вони діють швидко та здатні зламати найсучасніший захист. Як вберегти машину від викрадачів – Факти ICTV дізналися в автоекспертів.

В одну з ночей блогер Євген Зуб міцно спав, коли на його телефон надійшла “тривога”.

– Дзвонить мені машина, я знімаю трубку. Вона мені каже, що відчинилися передні ліві та задні ліві двері, – розповів він.

На вулиці темно, тож він зміг зрозуміти, що відбувається. Євген дистанційно запустив двигун, щоб в авто загорілося світло. Він переконаний, що це налякало викрадачів.

– Відкрили машину простою відмичкою, яка коштує близько $100. Загалом будь-який автомобіль можна відкрити, але ось викрасти – це вже другий варіант, – зазначив власник машини.

Блогер впевнений, що його врятувала надійна охорона. Та насправді, чимдуж вдосконалюються системи захисту, тим більш професійними стають викрадачі.

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Паркінги, стоянки поблизу торговельних центрів та кінотеатрів стають дедалі популярнішими серед викрадачів. Людина розслаблена: ну хто додумається викрасти авто у людному місці?

Та насправді все відбувається тихо та швидко. Зловмиснику необхідно від 10 секунд до двох хвилин, щоб заволодіти автомобілем.

Беззаперечний лідер серед викрадень машин – це Київ. За 11 місяців 2021 року в столиці викрали майже півтисячі автівок.

Фото: Pexels

Поліція змогла повернути власникам лише половину. Найчастіше викрадають машини марок Toyota, Lexus, Hyundai, Kia та Mazda. Злодії вимагають у власника викуп за повернення авто, перепродають або розбирають на запчастини.

– Більш популярним є все ж таки перебиття номеру кузова та випуск цього автомобіля в експлуатацію вже з підробленим номером, зазначив юрист Харківського автоклубу та адвокат Денис Журавель.

Крадії використовують GSM-станції, сканерами зчитують код сигналізації, “вудками” перехоплюють сигнал з безконтактного ключа. Обладнання зломників коштує десятки тисяч доларів.

Проте гроші швидко повертаються з першим викраденим авто, а 100% захисту автомобіля від угону не існує.

– Наше завдання як інсталяторів – створити максимальні труднощі викрадачу, забрати у нього максимальну кількість часу, змусити його кинути машину, – зазначив старший менеджер з продажу охоронних систем Сергій Літвинов.

Найпростіші способи – поставити блок на коробку передач, встановити імобілайзер, який не дозволить авто рухатися, та пошуковий маячок.

– Воно дозволяє потім знайти машину навіть через великий проміжок часу, коли її вже заглушили GSM, – розповів він.

Ще один захист – це радіомітки. Якщо авто викрали, а мітка лишилася у власника – машина зупиниться. Та найнадійніші охоронні системи коштують від тисячі доларів. Це комплекси, які забезпечують обмін інформацією між автомобілем та смартфоном власника.

Якщо коштів немає, а за машину болить серце, можна скористатися старим способом – викрутити акумулятор. І хоч це морока, проте навряд чи зловмисники матимуть з собою такий же запасний.

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