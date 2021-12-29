Болить серце за машину: як вберегти авто від викрадачів та скільки це може коштувати

Харківська областях перебуває в лідерах серед крадіжок автомобілей. За 11 місяців 2021 року зловмисники поцупили у регіоні майже сотню машин.

Поліції вдалося повернути власникам лише кожну другу автівку. Викрадачі працюють як у спальних районах, де щонайменше відеокамер, так і на паркінгах та стоянках торговельних центрів.

Вони діють швидко та здатні зламати найсучасніший захист. Як вберегти машину від викрадачів – Факти ICTV дізналися в автоекспертів.

В одну з ночей блогер Євген Зуб міцно спав, коли на його телефон надійшла “тривога”.

– Дзвонить мені машина, я знімаю трубку. Вона мені каже, що відчинилися передні ліві та задні ліві двері, – розповів він.

На вулиці темно, тож він зміг зрозуміти, що відбувається. Євген дистанційно запустив двигун, щоб в авто загорілося світло. Він переконаний, що це налякало викрадачів.

– Відкрили машину простою відмичкою, яка коштує близько $100. Загалом будь-який автомобіль можна відкрити, але ось викрасти – це вже другий варіант, – зазначив власник машини.

Блогер впевнений, що його врятувала надійна охорона. Та насправді, чимдуж вдосконалюються системи захисту, тим більш професійними стають викрадачі.

Паркінги, стоянки поблизу торговельних центрів та кінотеатрів стають дедалі популярнішими серед викрадачів. Людина розслаблена: ну хто додумається викрасти авто у людному місці?

Та насправді все відбувається тихо та швидко. Зловмиснику необхідно від 10 секунд до двох хвилин, щоб заволодіти автомобілем.

Беззаперечний лідер серед викрадень машин – це Київ. За 11 місяців 2021 року в столиці викрали майже півтисячі автівок.

Поліція змогла повернути власникам лише половину. Найчастіше викрадають машини марок Toyota, Lexus, Hyundai, Kia та Mazda. Злодії вимагають у власника викуп за повернення авто, перепродають або розбирають на запчастини.

– Більш популярним є все ж таки перебиття номеру кузова та випуск цього автомобіля в експлуатацію вже з підробленим номером, зазначив юрист Харківського автоклубу та адвокат Денис Журавель.

Крадії використовують GSM-станції, сканерами зчитують код сигналізації, “вудками” перехоплюють сигнал з безконтактного ключа. Обладнання зломників коштує десятки тисяч доларів.

Проте гроші швидко повертаються з першим викраденим авто, а 100% захисту автомобіля від угону не існує.

– Наше завдання як інсталяторів – створити максимальні труднощі викрадачу, забрати у нього максимальну кількість часу, змусити його кинути машину, – зазначив старший менеджер з продажу охоронних систем Сергій Літвинов.

Найпростіші способи – поставити блок на коробку передач, встановити імобілайзер, який не дозволить авто рухатися, та пошуковий маячок.

– Воно дозволяє потім знайти машину навіть через великий проміжок часу, коли її вже заглушили GSM, – розповів він.

Ще один захист – це радіомітки. Якщо авто викрали, а мітка лишилася у власника – машина зупиниться. Та найнадійніші охоронні системи коштують від тисячі доларів. Це комплекси, які забезпечують обмін інформацією між автомобілем та смартфоном власника.

Якщо коштів немає, а за машину болить серце, можна скористатися старим способом – викрутити акумулятор. І хоч це морока, проте навряд чи зловмисники матимуть з собою такий же запасний.

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