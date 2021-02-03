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Защищал Донбасс более трех лет. Что известно о погибшем воине под Шумами

Стало известно имя украинского воина, погибшего на передовой от пули вражеского снайпера под Шумами 2 февраля.

Им оказался 38-летний Дмитрий Власенко из Николаевской области. Во время очередной провокации мужчина получил несовместимое с жизнью ранения.

Дома Дмитрия ждали родители. В рядах 503 отдельного батальона морской пехоты военнослужащий защищал Донбасс более трех лет.

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После потери военнослужащего штаб ООС немедленно обратился к ОБСЕ, чтобы зафиксировать нарушение перемирия.

В тот же день, 2 февраля, были ранены еще двое украинских военных.

По мнению экспертов, оккупанты могут умышленно расшатывать ситуацию в Донбассе, чтобы уменьшить градус протестов, возникающих после заключения российского оппозиционера Навального.

Однак украинские военнослужащие не боятся ни активизации противника, ни маразматических угроз агрессора. Ведь они защищают родную землю. И правда за ними.

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