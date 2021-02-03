Боронив Донбас більше трьох років. Що відомо про загиблого воїна під Шумами

Стало відоме ім’я українського воїна, який загинув на передовій від кулі ворожого снайпера під Шумами 2 лютого.

Ним виявився 38-річний Дмитро Власенко з Миколаївської області. Під час чергової провокації чоловік отримав несумісне з життям поранення.

Вдома на Дмитра чекали батьки. У лавах 503 окремого батальйону морської піхоти військовослужбовець боронив Донбас понад три роки.

Після втрати військовослужбовця штаб ООС негайно звернувся до ОБСЄ, щоб зафіксувати порушення перемир’я.

Того ж дня, 2 лютого, було поранено ще двох українських військових.

На думку експертів, окупанти можуть навмисне розхитувати ситуацію на Донбасі, щоб зменшити градус протестів, які нині виникають унаслідок ув’язнення російського опозиціонера Навального.

Утім українські військовослужбовці не бояться ані активізації противника, ані маразматичних погроз агресора. Адже вони боронять рідну землю. І правда за ними.