Борьба с коррупцией и государство в смартфоне: что предлагают мажоритарщики от Голоса

Факты ICTV продолжают рассказывать о кандидатах на мажоритарных округах от партий. В партии Голос 68 таких кандидатов. Есть и опытный парламентарий, чей отец был депутатом первой Верховной Рады, IT-шник, который борется с коррупцией и совершенствует город с помощью компьютерных технологий, и организатор музыкального фестиваля, который смог культурно и экономно поднять целую область.

Ежедневно в кулуарах Верховной Рады Леонид Емец встречается взглядом со своим отцом – Александром Емцем. Он – среди тех, кто ставили свою подпись на акте о провозглашении независимости Украины.

За два срока в парламенте Леониду Емцу тоже есть чем похвастаться. Он отстаивал интересы Украины на международной арене в составе делегации в ПАСЕ. Является соавтором ряда реформаторских законов, в частности о люстрации чиновников режима Януковича, об антикоррупционном суде и новый Избирательный кодекс. На своем округе в столице вместе с активистами Емец борется с незаконной застройкой в ​​Протасовом Яру и готовит законодательные инициативы, как это остановить.

А вот Максим Черкашин в парламент пытается попасть впервые, но в родном Тернополе хорошо известен. Он – один из организаторов международного музыкального фестиваля Файне місто. За 7 лет фестиваль стал не только культурным, но и экономическим прорывом. Как магнит манит более миллиона туристов ежегодно.

Сам Максим в 28 лет стал советником городского головы Тернополя по вопросам молодежной политики. Сейчас, в частности, занимается вопросами децентрализации – это первый из трех главных его приоритетов.

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Один из воплощенных проектов Виктора Евпака из Черкасс позволяет следить, куда направляют бюджетные деньги – и целого округа, и отдельных улиц, школ, садиков. Это – один из инструментов страны в смартфоне и способов бороться с коррупцией через компьютерные технологии.

Как опытный предприниматель и основатель крупной IT-компании, Виктор хочет, чтобы бизнесу свободно дышалось. А еще стремится сделать округ привлекательным для инвесторов.

Инновациями занимается и львовянка Марта Роман. Модернизация образования, программы стартапов для молодежи, открытые реестры – это ее обязанности в львовском горсовете уже два года.

Марта увидела, как трудно преодолеть старую систему, но это лишь укрепило ее решимость – идти в парламент ради кардинальных изменений.

Все кандидаты Голоса уверены: в их руках действенные механизмы борьбы с коррупцией, усиление экономики и развитие государства.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Вакарчук познакомил Харьков с командой Голоса.

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