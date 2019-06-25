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Кандидаты от Голоса обязались не идти в Раду на более чем два срока

Партия Голос обещает инициировать изменения в Конституцию Украины, чтобы максимально обновить власть.

Соратники Святослава Вакарчука предлагают законодательно закрепить, что депутат может работать в Верховной Раде не более двух каденций подряд.

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И такая норма должна действовать уже для следующего созыва парламента. Ведь по словам Вакарчука, чтобы изменить Украину, надо изменить Раду.

Ведь сейчас более 90% украинцев не доверяют старому парламенту. Поэтому нужно отправить депутатов на политическую пенсию и дать возможность молодым специалистам строить будущее Украины – отмечает лидер партии Голос.

Также политсила предлагает отозвать мандат за систематические прогулы. Эти инициативы скрепили подписями.

Напомним, Вакарчук назвал имена трех доноров Голоса.

 

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