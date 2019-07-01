Пророссийского реванша не будет. Вакарчук знакомит Харьков с командой Голоса

Свободная экономика, кардинальная реформа судопроизводства, изменения в образовании – в Харькове лидер партии Голос Святослав Вакарчук знакомил горожан со своей харьковской командой. Главная цель политсилы – уничтожение старой политики и приход в Верховную Раду свежих сил.

Встреча кандидатов от Голоса с харьковчанами прошла у памятника Шевченко, откуда начинался харьковский евромайдан. Настоящим пиком стало выступление Вакарчука на крупнейшей в Европе площади Свободы и выполнения всемирно известных хитов.

На импровизированной сцене – Игорь Малицкий – бывший заключенный четырех фашистских концлагерей. Пришел поддержать Голос, потому что всю жизнь преподавал в вузе и как никто знает, что образование, как и вся страна, нуждается в кардинальных изменениях.

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Инна Совсун имеет три высших образования, дважды училась за границей, работала в министерстве образования. Начинать реформу, говорит, надо с учителей – новой украинской школе не хватает мотивированных педагогов. Стимулировать надо и профессиональное образование – поощрять студентов становиться столярами, сварщиками, электриками или строителями.

А в университетах должны работать преподаватели, которые делают научные исследования, а не плагиатят диссертации или берут взятки. Потому что так мы теряем лучших студентов, которые выбирают западное образование.

Еще один харьковчанин в команде Вакарчука – Дмитрий Романович – специалист по экономике. Для ее развития, говорит, важно лишить влияния олигархов и сделать равные условия для бизнеса.

Вакарчук знает о попытках харьковской власти вернуть коммунистические названия улицам, о попытке снести палатку на площади Сводобы, и уверяет – пророссийского реванша не допустит, именно для этого и идет в парламент.

К слову, Вакарчук предложил 4 шага для изменения работы Рады.

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