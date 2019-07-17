Боротьба з корупцією та держава в смартфоні: що пропонують мажоритарники від Голосу
Факти ICTV продовжують розповідати про кандидатів на мажоритарних округах від партій. У партії Голос 68 таких кандидатів. Є і досвідчений парламентар, чий батько був депутатом першої Верховної Ради, IT-шник, який бореться з корупцією та вдосконалює місто за допомогою комп’ютерних технологій, і організатор музичного фестивалю, який зміг культурно та економічно підняти цілу область.
Щодня у кулуарах Верховної Ради Леонід Ємець зустрічається поглядом зі своїм батьком – Олександром Ємцем. Він – серед тих, хто ставили свій підпис на акті про проголошення незалежності України.
За два терміни у парламенті Леоніду Ємцю теж є чим похвалитися. Він відстоював інтереси України на міжнародній арені у складі делегації в ПАРЄ. Є співавтором низки реформаторських законів, зокрема про люстрацію чиновників режиму Януковича, про антикорупційний суд і новий Виборчий кодекс. На своєму окрузі в столиці разом з активістами Ємець бореться із незаконною забудовою у Протасовому Яру і готує законодавчі ініціативи, як це зупинити.
А от Максим Черкашин до парламенту намагається потрапити вперше, та в рідному Тернополі відомий багатьом. Він – один із організаторів міжнародного музичного фестивалю Файне місто. За 7 років фестиваль став не лише культурним, але й економічним проривом. Ніби магніт вабить більше мільйона туристів щорічно.
Сам Максим у 28 років став радником міського голови Тернополя з питань молодіжної політики. Зараз, зокрема, займається питаннями децентралізації – це перший з трьох головних його пріоритетів.
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Один із втілених проектів Віктора Євпака із Черкас дозволяє слідкувати, куди направляють бюджетні гроші – і цілого округу, і окремих вулиць, шкіл, садків. Це – один із інструментів країни в смартфоні і способів боротись із корупцією через комп’ютерні технології.
Як досвідчений підприємець і засновник великої IT-компанії, Віктор хоче аби бізнесу вільно дихалося. А ще прагне зробити округ привабливим для інвесторів.
Інноваціями опікується і львів’янка Марта Роман. Модернізація освіти, програми стартапів для молоді, відкриті реєстри – це її обов’язки у львівській міськраді вже два роки.
Марта побачила, як важко здолати стару систему, і це лише укріпило її рішучість – йти до парламенту заради кардинальних змін.
Всі кандидати Голосу певні: у їхніх руках дієві механізми боротьби із корупцією, підсилення економіки та розвитку держави.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Вакарчук познайомив Харків із командою Голосу.