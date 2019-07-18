Борьба с коррупцией и доступная медицина: что предлагают мажоритарщики от Батькивщины

Факты ICTV продолжают рассказывать о кандидатах-мажоритарщиков от партий. В Батькивщине и местные борцы с коррупцией, и тот, кто ратует за доступную медицину, развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, строители инфраструктуры.

Работы непочатый край, но надо действовать, – сказал себе депутат от Батькивщины Евгений Рыбчинский и пошел в мажоритарщики по родному 122 округу на Львовщине, чтобы решить самые острые проблемы края – дороги, газ, воду и мусор. А еще – запуск Любельских шахт, которые дадут местным работу и принесут региону до двухсот миллионов гривен налога.

В Верховной Раде Евгений Рыбчинский был среди самых активных борцов за закон о языке, языковые квоты и декоммунизацию. Защищать все украинское планирует и в новом парламенте.

Ольга Бабенко, которая баллотируется в 33 избирательном округе в Днепропетровской области, намерена сосредоточиться на поддержке честного бизнеса, на создании условий для развития предпринимательства. Потому что за ними благосостояние миллионов украинцев, новые рабочие места и наполнение бюджета страны.

Хрупкая женщина уже несколько десятилетий успешно руководит строительной компанией. На ее счету сотни возведенных промышленных объектов. Теперь хочет строить будущее страны.

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Прочной экономике мешает коррупция. С ней активно борется народный депутат Юрий Одарченко. Он в пятый раз баллотируется по 183 округу Херсонщины от Батькивщины, областную организацию которой и возглавляет. В 2014-м кандидат несколько месяцев руководил этой областью. Еще тогда во время финансовой проверки выяснил, что на строительстве херсонского моста разворовали десятки миллионов гривен.

Депутат обещает остановить масштабные хищения и наказать виновных. В планах также повышение оплаты земельных паев и создание кооперативов. Радуется, что в родном Херсоне по инициативе Батькивщины в домах начали устанавливать индивидуальные тепловые пункты, которые экономят до 40% тепла. А еще – закупили полсотни троллейбусов.

Депутат облсовета из Ровенской области Ксения Павловская теперь планирует отстаивать интересы земляков из 156 округа. Женщина борется за действительно доступную медицину, стремится создать современные условия для обучения школьников в селах, поддерживает одаренную молодежь, пополняет фонды сельских библиотек современной литературой. На Полесье активную Ксению знает каждый.

Представительница Батькивщины говорит, что самое важное – это вернуть людям веру в себя и в свое государство. Ведь предыдущие годы власть делала все, чтобы эту веру уничтожить.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что предлагают мажоритарщики от Голоса.

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