Боротьба з корупцією та доступна медицина: що пропонують мажоритарники від Батьківщини

Факти ICTV продовжують розповідати про кандидатів-мажоритарників від партій. У Батьківщині і місцеві борці з корупцією, і та, хто ратує за доступну медицину, розвиток та підтримку малого і середнього бізнесу, розбудовники інфраструктури.

Роботи непочатий край, але треба діяти, – сказав собі депутат від Батьківщини Євген Рибчинський і пішов у мажоритарники по рідному 122 округу на Львівщині, аби вирішити найгостріші проблеми краю – дороги, газ, воду і сміття. А ще – запуск Любельських шахт, які дадуть місцевим роботу і принесуть регіону до двохсот мільйонів гривень податку.

У Верховній Раді Євген Рибчинський був серед найактивніших борців за закон про мову, мовні квоти та декомунізацію. Захищати все українське планує і в новому парламенті.

Ольга Бабенко, яка балотується у 33 виборчому окрузі на Дніпропетровщині, має намір зосередитися на підтримці чесного бізнесу, на створенні належних умов для розвитку підприємництва. Бо за ними добробут мільйонів українців, нові робочі місця і наповнення бюджету країни.

Тендітна жінка вже кілька десятиліть успішно керує будівельною компанією. На її рахунку сотні зведених промислових об’єктів. Тепер хоче будувати майбутнє країни.

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Міцній економіці на заваді корупція. З нею активно бореться народний депутат Юрій Одарченко. Він уп’яте балотується по 183 округу Херсонщини від Батьківщини, обласну організацію якої і очолює. У 2014-му кандидат кілька місяців керував цією областю. Ще тоді під час фінансової перевірки з’ясував, що на зведенні херсонського мосту розікрали десятки мільйонів гривень.

Депутат обіцяє зупинити масштабні розкрадання і покарати винних. У планах також підвищення оплати земельних паїв і створення кооперативів. Радіє, що в рідному Херсоні за ініціативи Батьківщини у будинках почали встановлювати індивідуальні теплові пункти, які заощаджують до 40% тепла. А ще – закупили півсотні тролейбусів.

Депутатка облради з Рівненщини Ксенія Павловська тепер планує відстоювати інтереси земляків зі 156 округу. Жінка бореться за справді доступну медицину, прагне створити сучасні умови для навчання школярів у селах, підтримує обдаровану молодь, поповнює фонди сільських бібліотек сучасною літературою. На Поліссі активну Ксенію знає кожен.

Представниця Батьківщини каже, що найважливіше – це повернути людям віру в себе та у свою державу. Адже попередні роки влада робила все, аби цю віру знищити.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що пропонують мажоритарники від Голосу.

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